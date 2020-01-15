يقدر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة بشأن ملف استكمال بطولة الدوري للموسم الجاري، والتي توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

صرح مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس "شابوه للدولة المصرية، أرفع القبعة لوزير الرياضة وكافة المسؤولين بشأن إصرارهم وجهدهم المبذول لإعادة الحياة لطبيعتها في كافة المجالات".

واستدرك مصيلحي متسائلا "ولكن ما هي طبيعة الإجراءات الاحترازية في ظل التخوف من إصابة أي شخص بعد عوة النشاط؟ وماذا عن عودة اللاعبين الأجانب إلى مصر؟ وهل من العدل أن نلعب بدونهم؟.. فريق الاتحاد يضم بين صفوفه 5 لاعبين أجانب".

وأتم رئيس نادي الاتحاد تصريحاته "أرفض عودة الدوري، استكمال الموسم الجاري من المسابقة مستحيل، لأننا في هذه الحالة نحتاج فترة إعداد لا تقل عن ثلاثة أشهر مع تلاحم الموسمين الجاري بالجديد".