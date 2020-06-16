تراجع مبيعات مطاعم ماكدونالدز بسبب جائحة كورونا

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أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعاتها خلال الشهرين الماضيين بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن نشاطها بدأ العودة لمستوياته الطبيعية.

وذكرت السلسلة في بيان صحفي أن المبيعات تضررت بشدة من الغلق المؤقت للمطاعم في بريطانيا وفرنسا وبدرجة أقل في إيطاليا وإسبانيا.

وتحسنت مبيعات السلسلة في العالم من تراجع سنوي بنسبة 39% خلال أبريل الماضي إلى تراجع بنسبة 21% خلال مايو الماضي مع زيادة عدد المطاعم التي أعيد فتحها.

وذكرت أكبر سلسلة لساندوتشات البرجر في العالم أن حوالي 95% من مطاعمها حول العالم أعيد فتحها الآن مقابل 75% فقط خلال أبريل الماضي.

وتراجعت المبيعات في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي بنسبة 19% سنويا لكن نسبة التراجع انكمشت إلى 5% سنويا خلال مايو الماضي.

كانت أغلب مطاعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة قد استمرت في العمل خلال فترة الإغلاق من خلال خدمة السيارات أو التوصيل للمنازل أو بيع الوجبات الخارجية.

وقال كريس كيمبزنسكي الرئيس التنفيذي لسلسلة ماكدونالدز إن "أساسنا القوي والمزايا الفريدة لنظام ماكدونالدز بما في ذلك النسبة الكبيرة للمطاعم التي تقدم خدمة السيارات والاستثمارات في خدمات التوصيل والخدمات الرقمية مكنتنا من التكيف مع التغيير الذي سببته جائحة كوفيد-19".