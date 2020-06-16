بيراميدز يعلن بشكل رسمي موعد العودة للتدريبات الجماعية

حدد نادي بيراميدز مساء الأثنين بشكل رسمي موعد عودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى، بعد تحديد موعد استنئاف النشاط الرياضي من قبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكتب بيراميدز عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بداية من 25 يونيو الجاري بعد قرار الاتحاد المصري بعودة الدوري يوم 25 يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة قد عقد اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الدولة للإعلامة بحضور كلا من أسامة هيكل وزير الإعلام، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية للإعلان عن خطة استئناف النشاط الرياضي مع تحديد مواعيد العودة بشكل رسمي.