شريف منير: محمد صلاح كلمني وقالي أنا حاسس بيك

قال الفنان شريف منير، إن اللاعب العالمي محمد صلاح تواصل معه بعد التعليقات المهينة التي تلقاها بعدما نشر صورة ابنتيه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معقبًا: «قالي مش عاوزك تزعل وأنا حاسس بيك»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنه شعر بسعادة غامرة عندما تلقى اتصالًا من «صلاح»، مؤكدًا أن اللاعب نجم كبير في نجوميته بكرة القدم وأخلاقه.

وأوضح أنه لم يجمعه اتصال سابق ولم يتحدث بشكل مباشر مع «صلاح» مسبقًا، متابعًا عن شعوره بعد تلقي المكالمة: «كونه يسعى ويتحدث معي كسند أعطاني طاقة إيجابية حلوة من نجم كبير».

وتوجه بالتهنئة للاعب العالمي بمناسبة عيد مولده، معربًا عن أمنياته لـ«صلاح» بأن يبدع في الموسم المقبل لدوري كرة القدم الإنجليزي؛ لأنه شرف مصر والوطن العربي كله.

وتعرض الفنان شريف منير وابنتيه للتنمر والتجريح بعد نشره صورة تجمع ابنتيه، فريدة ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهو ما دفعه لحذها بسبب شدة التعليقات الجارحة تجاه طفلتيه.

وأعاد نشر الصورة مرة أخرى وعلق قائلا: «أنا نزلت الصورة تاني لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشرش إيه.. وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني وتعدى حدوده، هتأخذ الإجراء القانوني ضده، إللي بيوصل للسجن أحيانا».