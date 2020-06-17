العراق يقترض من بنوك عالمية لتمويل مشاريع الطاقة

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قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء اقتراض أموال من بنوك عالمية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وخولت الحكومة العراقية في ختام اجتماعها الأسبوعي اليوم وزير المالية علي عبد الأمير صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض مشاريع الاستثمارية لصالح وزارة الكهرباء العراقية مع شركة سيمنس الألمانية بتمويل من بنك كوميرز بنك الألماني وضمان مؤسسة الصادرات الالمانية بقيمة 70 مليون و800 ألف يورو، وقرض آخر لمحطة كهرباء واسط تنفذها شركة سيمنس بتمويل من بنك ستاندرد تشارترد بضمان من مؤسسة الصادرات السويدية بقيمة 362 مليون يورو".

كما خولت الحكومة وزير المالية التوقيع على قرض لتأهيل البنى التحتية للخدمات الصحية في وزارة الصحة بقيمة 185 مليون يورو بتمويل من بنك التنمية الألماني وتأهيل البنى التحتية بقيمة 400 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء بتمويل من بنك التنمية الألماني وآخر بقيمة 120 مليون دولار لتأهيل محطة كهرباء بابل وعقد آخر بقيمة 380 مليون يورو".

ويواجه العراق هذا العام ضائقة مالية غير مسبوقة من جراء تدني أسعار النفط في السوق العالمية وتفشي فيروس كورونا.