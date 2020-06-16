والدا الطفلة البريطانية المفقودة ينفيان تلقي معلومات من جهات التحقيق الألمانية

نفى والدا الطفلة البريطانية المفقودة مادلين ماكان اليوم الثلاثاء تلقي رسالة من جهات تحقيق ألمانية "تشير إلى وجود دليل أو إثبات" على أنها ماتت.

وقال كيت وجيري ماكان، في بيان على موقعهما على الإنترنت، إن التقارير الإعلامية البريطانية حول المراسلة تسببت في "قلق غير ضروري للأصدقاء والعائلة وتسببت مرة أخرى في حدوث اضطرابات بحياتنا".

وأكدا أن "الأنباء المنتشرة على نطاق واسع بأننا تلقينا رسالة من السلطات الألمانية تفيد بأن هناك أدلة أو إثبات على وفاة مادلين كاذبة".

وأضافا: "أي تعليقات منسوبة إلينا مؤخرا على وسائل الإعلام لم تصدر عنا، إلا إذا كان تم نشرها على موقعنا".

وقال المدعي العام في القضية، هانز كريستيان وولترز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السلطات الألمانية أرسلت عدة مراسلات إلى الوالدين، إلا أنه رفض إعطاء أية تفاصيل حول فحواها.

وقبل أسابيع، أعلن ممثلون للادعاء الألماني أنهم يحققون مع ألماني يبلغ من العمر 43 عاما على صلة بقتل محتمل لمادلين ماكان أثناء عطلة في البرتغال مع والديها في عام 2007.

ويقضي هذا الشخص حاليا حكما بالسجن في مدينة كيل شمالي البلاد لإدانته في جريمة مخدرات منفصلة.