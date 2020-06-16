محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا ينتج 60 ألف كمامة يوميا

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، مصنعا لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوبي بورسعيد؛ لمتابعة سير العمل في إنتاج الكمامات الطبية داخل المصنع في إطار خطة المحافظة لتوفير أكبر كمية من الكمامات؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وخاصة بعد إلزام المواطنين بارتداءها بشكل مستمر في كافة الأماكن والمنشآت العامة والخاصة والمواصلات.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، سير ومراحل إنتاج الكمامات الطبية وتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع بما يضمن إنتاج الكمامات على أعلى درجة من الكفاءة والجودة.

وقال المحافظ إن المصنع ينتج يوميا 60 ألف كمامة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الكمامات الطبية لطلبة المدارس والجامعات بالمحافظة، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال سير الامتحانات لطلبة المدارس والجامعات.