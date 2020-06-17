أمين عام مساعد الدول العربية: نؤمن بأهداف وآليات «إعلان القاهرة»

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مبادرة «إعلان القاهرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة الليبية، يمكن أن تشكل أساسًا في حل الأزمة، لافتًا إلى أن المبادرة بها عقل وحكمة.

وأضاف «زكي» خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تتحدث عن الحل السياسي، ووقف إطلاق النار داخل ليبيا، مؤكدًا أن الجامعة تؤمن بأهداف وآليات المبادرة.

وأوضح أن المبادرة تصلح لإجراء حوار ليبي – ليبي، مع إمكانية عدم أخذها بنسبة 100%، مشددًا على أهمية أن يرى الطرف في دول الغرب هذه الصلاحية التي تقدمها المبادرة.

ولفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى عدم رصده موقفًا حاسمًا إزاء المبادرة من حكومة الوفاق، متابعًا: «لم نسمع رد فعل رسمي حكومي حتى الآن سواء ضد أو مع».

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو جلوس الليبيين مع بعضهم البعض، قائلًا إن الأمم المتحدة هي الطرف المفوض من جانب المشاركين في مؤتمر برلين في الأزمة الليبية.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مبادرة «إعلان القاهرة» التي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.