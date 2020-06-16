ضبطت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، حاصل على بكالوريوس، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، لاتهامه بتنظيم مارثون رياضي، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات ضمن الإجراءات الإحترازية، الواقية من انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، فقد جاءت عملية الضبط عقب تداول أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرًا بعنوان "جريمة ضد الطفولة في الثغر" يتضمن صورًا تظهر تعريض حياة عشرات الأطفال لخطر الإصابة بفيروس كورونا، من خلال إشراكهم في ماراثون عدو، نظمته إحدى الجهات غير الرسمية.

تم تحديد هوية منظم الفاعلية، وبتقنين الإجراءات وضبطه، أقر بارتكابه للواقعة، وبتطوير مناقشته تبين سابقة تنظيمه ماراثون أخر في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، حضره 40 شخصًا نظير مبلغ مالي، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.