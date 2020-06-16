ركزت وسائل الإعلام المحلية الأمريكية، قبل شهر، على قصة عالمة بيانات تزعم أن الدولة طردتها من عملها لعدم تعديلها بيانات المصابين والمتوفين بكورونا، دعما لخطة إعادة فتح الولاية مجددا.

الجديد هو أن عالمة البيانات ريبيكا جونز، التي كانت تعمل لدى وزارة الصحة الأمريكية، قررت إصدار خريطتها البيانية الخاصة والأصلية التي تتضمن أعداد المصابين والوفيات بالفيروس التاجي الجديد في الولاية.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قالت جونز إنها طُردت لرفضها تغيير البيانات يدويًا لحشد الدعم لخطة إعادة فتح الولاية مجددا.

أنشأت جونز خريطة بيانات، بها بطاقات تتضمن تقرير لكل مقاطعة حول ما إذا كانت تستوفي معايير الولاية المطلوبة، لدخول المرحلة التالية من إعادة الفتح أم لا.

وقالت في حديثها لشبكة "NPR" الأمريكية، إنها تأمل في إعطاء الناس مصدرًا للمعلومات الموثوقة غير الملوثة بما اسمته بـ"سياسة إعادة الفتح".

تقول جونز: "أعتقد أنني جاهزة بشكل فريد لفعل ذلك، لا أريد أن يصاب الناس بالذعر، لا أريد أن يشعر أي شخص بالخوف أو بالعجز".

وفقًا لحسابات جونز، فإن أربعة فقط من مقاطعات فلوريدا البالغ عددها 67 مقاطعة مستعدة لتخفيف قيود الإغلاق، بينما البقية لا.

وقالت إنها حاولت إضافة بطاقات التقرير إلى بوابة البيانات الخاصة بالولاية، عندما كانت لا تزال في العمل، لكن مسؤولي وزارة الصحة منعوها من تحقيق ذلك، عندما أدركوا أنها تعرقل تقدم أهداف الدولة.

تضيف جونز: "عندما ذهبت لأريهم ما ستقوله بطاقات التقرير الخاصة بكل مقاطعة، طلبوا مني ضمن أمور أخرى حذف البطاقة لأنها أظهرت أنه لا توجد مقاطعات إلى حد كبير مستعدة لإعادة الفتح ولم يرغبوا في لفت انتباه أحد إلى ذلك".

تروي جونز أن رئيستها في العمل طلبت منها الدخول إلى بيانات خريطة البيانات الأصلية التي جمعتها وتعديل الأرقام بحيث يتغير تصنيف إيجابية الفيروس التاجي في الولاية من 18٪ إلى 10٪، مما يجعل الولاية تبدو وكأنها تلبي هدف إعادة فتحها.

يأتي ذلك بعد أن دخلت فلوريدا المرحلة الأولى من إعادة افتتاحها في 4 مايو الماضي، في جميع المقاطعات باستثناء ميامي ديد وبروارد وبالم بيتش، فيما خففت القيود مرة أخرى في 5 يونيو عندما أعلنت الدولة أن المقاطعات دخلت المرحلة الثانية من اعاجة الفتح.

ومن بين الولايات الأكثر تضرراً في البلاد، سجلت فلوريدا أكثر من 2500 حالة جديدة في فترة 24 ساعة من الجمعة إلى السبت، وفقًا لبيانات من جونز هوبكنز، وقد سجلت أكثر من 75000 حالة مؤكدة وحوالي 3000 حالة وفاة.

تقول جونز إن "سلوك الدولة المشبوه سببه عدم الكفاءة، بالنسبة لي يبدو أن الرؤساء اعتقدوا أن النتائج التي جمعتها كانت ستدعم الخطة التي كتبوها لكنهم فوجئوا بعكس ذلك وبدوا مذعورين وكان عليهم أن يجدوا طريقة لجعل النتائج تتوافق مع خطة إعادة فتح الولاية".

وبحسب "نيويورك بوست"، وبينما تتحدث جونز للصحافة والإعلام عن خريطتها البيانات الخاصة، لم ترد وزارة الصحة في فلوريدا على طلب التعليق.