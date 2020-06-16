الإفراج عن زعيم «مافيا العاصمة» الإيطالي ماسميو كارميناتي

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جرى اليوم الثلاثاء الإفراج عن اليميني المتطرف ماسيمو كارميناتي، الذي يعرف باسم "ذو العين الواحدة"، الذي كان يترأس سابقا عصابة إجرامية في روما.

وذكرت وكالة ادنكرونوس الإخبارية النبأ، نقلا أولا عن مصادر قضائية وبعد ذلك عن محامي الدفاع شيساري بلاكانكا.

تم الإفراج عن كارميناتي بعدما نجح محاموه في إقناع محكمة مراجعة أن احتجازه بدون إدانة نهائية أمر غير قانوني.

وكان كارميناتي 62 عاما أمضى أكثر من خمسة أعوام محتجزا عقب القبض عليه في ديسمبر 2014، في قضية ما يطلق عليها "عاصمة المافيا".

ويتهمه الادعاء بأنه بتحكم في خدمات بلدية رئيسية مثل جمع القمامة وإصلاح المتنزهات، عبر الترهيب والرشاوى.

وتم عرض معظم الاتهامات أمام المحكمة، مما أدى لمحاكمة كارميناتي وإدانته مرتين عامي 2017 و 2018. ولكن جرى العام الماضي إسقاط تهم إضافية موجهة إليه وإلى أعوانه متعلقة بصلته بالمافيا.

وبسبب ذلك، يجب مثول كارميناتي وأعوانه مجددا أمام المحكمة.

ويشار إلى أن الكشف عن فضيحة "مافيا العاصمة" تسببب في وقوع زلزال سياسي في إيطاليا، حيث أدى لاعتقال العشرات من السياسيين ورجال الأعمال.