الشرطة الإيطالية تحقق مع العديد من المشتبه في صلتهم بسرقة عمل للفنان بانكسي

قال محقق رفيع المستوى اليوم الثلاثاء إن الشرطة، التي تنظر في قضية سرقة لوحة الفنان بانكسي التي تم العثور عليها الأسبوع الماضي في حظيرة في وسط إيطاليا، قد توصلت إلى العديد من المشتبه بهم.



وقال الجنرال روبرتو ريكاردي، رئيس فرقة الشرطة الفنية في شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري) :"لقد حددنا بالفعل الأشخاص الذين شاركوا في السرقة وفي نقل (العمل)".



إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل.



وكان ريكاردي يتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية عبر مؤتمر الفيديو.



ورسم بانكسي صورة امرأة حزينة على باب مخرج طوارئ بقاعة حفلات باتاكلان، حيث لقي 90 شخصا حتفهم في هجوم لتنظيم داعش في 13 نوفمبر 2015.



وتمت سرقة الباب في يناير من عام 2019، إلا أنه تم العثور عليه الأسبوع الماضي مخبأ في علية مبنى ريفي بالقرب من تورتوريتو، وهي بلدة في منطقة أبروتسو وسط إيطاليا.



وكان تم استهداف باتاكلان ضمن هجوم لتنظيم داعش استهدف أيضا مقاهي ومطاعم في شرق باريس والمناطق المحيطة باستاد فرنسا.



وكان هذا أسوأ هجوم إرهابي تشهده فرنسا، وتسبب في مقتل 130 شخصا.



وبانسي هو اسم مستعار لفنان بريطاني منعزل يحافظ على سرية هويته وتحظى أعماله بشعبية كبيرة وتحقق أسعارا عالية في المزادات.