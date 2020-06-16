وباء كورونا يدفع تطبيق التاكسي الآسيوي «جراب» لخفض مئات الوظائف

تعتزم شركة "جراب" الآسيوية لخدمات النقل الذكي، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، اعتبار 360 موظفا بها عمالة زائدة عن الحاجة، فيما وعد الرئيس التنفيذي للشركة أنتوني تان بأنه سيكون "آخر تسريح على مستوى المنظومة" في عام 2020.

وفي بيان موجه للعاملين بالشركة، قال تان إنه مع وباء كورونا الذي يتسبب في ركود في سنغافورة وأنحاء جنوب شرق آسيا، فإن الشركة تواجه "فترة تعافي طويلة".

وجاء تحذير تان بعد يوم واحد من إعلان هيئة النقد في سنغافورة أن اقتصاد الدولة المدينة الذي يعتمد على التجارة والسفر قد ينكمش بنسبة 8ر5% في عام 2020.

وفي توضيح آخر لـ "الغموض" الاقتصادي الناجم عن الوباء، قال وزير النقل خاو بون وان اليوم الثلاثاء إن بناء مبنى ركاب خامس في مطار شانجي، وهو أحد أكثر نقاط العبور ازدحاما في العالم، سوف يتوقف لمدة عامين.

وفرضت السلطات في العديد من البلدان الثمانية التي تعمل فيها جراب - مثل ماليزيا والفلبين - إغلاقا مطولا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت جراب إن انخفاض الطلب على سيارات الأجرة يفوق الزيادة في الطلب على توصيل الأغذية التي حفزتها تدابير الإغلاق أيضا.