 الإفتاء: الإلحاد ظاهرة تحتاج لعلاج نفسي ومناقشة علمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يونيو 2020 8:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الإفتاء: الإلحاد ظاهرة تحتاج لعلاج نفسي ومناقشة علمية

أحمد بدراوي
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 8:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 8:34 م

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإلحاد ظاهرة تحتاج إلى العلاج من قبل المتخصصين، حيث إن الملحدين ليسوا على درجة واحدة من الإلحاد.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البعض منهم يكون لديه مشكلة معينة ولكنها يسيرة وبمجرد النقاش العلمي معه من قبل المتخصصين وإزالة اللغط في الفهم الموجود لديه يرجع عن أفكاره.

وأَكدت، أن البعض منهم يكون عنده مرض نفسي، وهذا لابد من إحالته مباشرة إلى الأطباء النفسيين لعلاج.

وذكرت أن البعض لديه فكر وعلم ويحتاج إلى مناقشة علمية هادئة قد تستمر لفترة طويلة من الزمان حتى يصل في النهاية إلى الحق والحقيقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك