الإفتاء: الإلحاد ظاهرة تحتاج لعلاج نفسي ومناقشة علمية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإلحاد ظاهرة تحتاج إلى العلاج من قبل المتخصصين، حيث إن الملحدين ليسوا على درجة واحدة من الإلحاد.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البعض منهم يكون لديه مشكلة معينة ولكنها يسيرة وبمجرد النقاش العلمي معه من قبل المتخصصين وإزالة اللغط في الفهم الموجود لديه يرجع عن أفكاره.

وأَكدت، أن البعض منهم يكون عنده مرض نفسي، وهذا لابد من إحالته مباشرة إلى الأطباء النفسيين لعلاج.

وذكرت أن البعض لديه فكر وعلم ويحتاج إلى مناقشة علمية هادئة قد تستمر لفترة طويلة من الزمان حتى يصل في النهاية إلى الحق والحقيقة.