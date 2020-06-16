الطبيب المعالج لرجاء الجداوي: هناك ثبات في الحالة الصحية وتعافيها بشكل بسيط

قال الدكتور محمد خالد، معالج الفنانة رجاء الجداوي، إن الفنانة لازالت في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك ثباتًا في الحالة الصحية لها، وتعافيها بشكل بسيط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن نتيجة مسحة فيروس كورونا المستجد سواء إيجابي أو سلبي في مريض حرج لا تحدث فارقًا، منوهًا أن الخطورة تكمن في أن المريض مازال في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي.

وعن إصابته بفيروس كورونا، ذكر أنه عانى من ارتفاع درجة الحرارة، والكحة، وخمول في الجسد، في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، متابعًا أنه اتخذ القرار بالعزل في المستشفى، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن إصابته تأكدت بـ«كوفيد - 19» بعد إجراء الأشعة والفحوصات ومسحة تحليل كورونا التي جاءت نتيجته إيجابية، قائلًا إنه يتناول مجموعة من الأدوية تشمل البانادول والمضادات الحيوية وفيتامين سي.

ونصح من يعاني من أعراض بسيطة لفيروس كورونا بالالتزام ببروتوكول وزارة الصحة والسكان للعلاج منزليًا، فضلًا عن توجه من يعاني أعراض شديدة إلى المستشفى، مؤكدًا أن الفيروس يحتاج الوعي من الشعب.

واستقبلت مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، الفنانة رجاء الجداوي، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».