حسام زكي: الوضع الليبي أمامه فترة صعبة قبل الدخول في أخرى جيدة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «الوضع الليبي أمامه فترة صعبة قبل الدخول في فترة جيدة»، مؤكدًا أن «الإرادة لازالت ضعيفة أو غائبة عند الأطراف الليبية».

وأضاف «زكي» خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الأطراف الليبية لن تسمح بأي تدخل خارجي إذا اجتمعت على طاولة واحدة، منوهًا أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق؛ لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية في إفريقيا وشرق المتوسط.

وأشار إلى أن استمرار النزاع الليبي ليس في مصلحة دول الجوار العربي والعالمي، والشعب الليبي، والاستقرار في العالم، لافتًا إلى أن الأمور ستُحل لو تُركت الأمور لليبيين وحدهم.