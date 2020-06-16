رئيس البنك المركزي الأمريكي: غموض كبير يحيط بتعافي الاقتصاد

حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، من استمرار حالة الغموض الكبير الذي يحيط بمدى ووتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة سيظل قريبا من 0% حتى تتلاشى الغيوم من سماء الاقتصاد.

وقال باول في كلمة مكتوبة مسبقا ألقاها أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي إن "مستويات ناتج الاقتصاد والتوظيف مازالت أقل كثيرا منها قبل الجائحة. ومازال الغموض الكبير يحيط بتوقيت وقوة التعافي".

وأضاف باول "من غير المحتمل حدوث التعافي الكامل للاقتصاد قبل استعادة ثقة الناس في احتواء المرض".

وحذر باول من أن الفئات ذات الدخل الضعيف بالإضافة إلى الأمريكيين من أصل أفريقي ومن أصول لاتينية والنساء هي الأشد تضررا من التراجع الاقتصادي.

وبحسب شهادة باول في مجلس الشيوخ فإنه "إذا لم يتم احتوائه ووفق انتشاره (الفيروس)، فإن التدهور يمكن أن يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية والتي تم تقليصها خلال سنوات النمو".

وقال باول إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الراهنة "حتى نصبح على ثقة في أن الاقتصاد تجاوز الأحداث الأخيرة، وأنه على الطريق لتحقيق أقصى توظيف لقوة العمل واستقرار الأسعار المستهدف".