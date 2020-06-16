برلماني روسي: تسرب الديزل الأخير في القطب الشمالي يهدد الشعوب الأصلية

قال برلماني روسي بارز اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يتسبب تسرب الديزل الكبير الذي وقع الشهر الماضي في القطب الشمالي في تراجع أعداد الأسماك في المجاري المائية المحلية، ما يهدد الإمدادات الغذائية للسكان الأصليين.

وقال جريجوري ليدكوف، الذي يمثل مصالح الشعوب الأصلية في مجلس الدوما الروسي (الغرفة الأدنى بالبرلمان)، في تصريح نقلته وكالة إنترفاكس الروسية، إنه "من الضروري تحديد ما هو البديل لهذا الطعام".

وحذر ليدكوف، وهو أيضا رئيس "الجمعية الروسية للشعوب الأصلية في الشمال"، في اجتماع مع عدد من كبار المسؤولين ومن بينهم وزير البيئة دميتري كوبيلكين، من أنه سيكون من المستحيل تنظيف التسرب بالكامل.

وتلوثت الممرات المائية بالقرب من مدينة نوريلسك بالقطب الشمالي بسرعة من جراء تسرب أكثر من 20 ألف طن من وقود الديزل مع تصدع خزان وقود في محطة للطاقة الحرارية الشهر الماضي. ويعتقد أن ذوبان التربة المتجمدة وسط درجات حرارة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية تسبب في انهيار هيكل كان يدعم الخزان.

وأعلنت شركة التعدين الروسية "نوريلسك نيكل"، التي تشغل محطة الطاقة، أنها ستنفق أكثر من عشرة مليارات روبل (145 مليون دولار) لتنظيف التسرب.

وكانت مسؤولة بيئية أشارت إلى أن الأمر قد يستغرق عقدا على الأقل حتى يتعافى النظام البيئي في المنطقة.

ووفقا لتقديرات حكومية، فإن نحو ستة آلاف طن من الديزل بقيت على الأرض، بينما انتهى الأمر بـ 15 ألفا أخرى في الممرات المائية القريبة.