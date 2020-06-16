نيويورك تايمز: ارتفاع عدد وفيات كورونا بسجون أمريكا بنسبة 73% وأكثر من 65 ألف إصابة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في السجون الأمريكية ارتفعت بنسبة 73% منذ منتصف مايو الماضي، مما أدى إلى وفاة ما يزيد عن 600 سجين خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن معدل الإصابات في السجون الأمريكية قفز خلال الأسابيع الأخيرة وذلك تزامنًا مع استمرار استقرار معدلات الإصابة في أنحاء الولايات المتحدة، مضيفةً أن عدد السجناء الذين ثبت إصابتهم بالفيروس تضاعف الشهر الماضي ليصل إلى أكثر من 65000.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي السجون في أنحاء أمريكا استجابوا بطرق مختلفة لهذه الأزمة، في حين يخشى السجناء من أن قلة الإجراءات الوقائية قد تعرضهم للإصابة بالفيروس أو الوفاة جراء الإصابة به.

ويأتي هذا الارتفاع في أعداد الإصابة بالفيروس وسط مطالبة محتجين في أنحاء البلاد بإصلاح الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة أثناء تفتيش للشرطة في مينيابوليس الأمريكية، وتم احتجاز العديد من المحتجين ووضعهم في زنزانات بسجون يتفشى بها الفيروس بالفعل.