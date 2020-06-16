وزير خارجية الجزائر يجري محادثات مع نظرائه في تونس وموريتانيا وصربيا وحكومة الوفاق

أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم محادثات هاتفية مع نظرائه في كل من تونس وموريتانيا وصربيا حكومة الوفاق الليبية.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء إن بوقادوم أجرى محادثات هاتفيا مع كل من وزير الخارجية التونسي نور الدين الراي ، والموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، والصربي السيد إيفيكا داتشيتش، إضافة إلى محمد طاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس.

وأضاف البيان أن المحادثات تركزت على القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في ظل الوضع الناجم عن تفشي وباء كورونا، وآخر التطورات في ليبيا والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.