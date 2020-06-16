سارة سليم سحاب بعد إصابتها بكورونا: تعرضت لضيق تنفس عندما فكرت بشكل سلبي

قالت سارة سليم سحاب، ابنة المايسترو سليم سحاب، إنها شعرت بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من فقدان حاستي التذوق والشم، والصداع المستمر، لافتة إلى أن الخوف يضاعف الشعور بالأعراض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أنها تعرضت لضيق تنفس قوي عندما فكرت بشكل سلبي أول أمس السبت، قائلة إن العامل النفسي هام في العلاج من الفيروس.

ولفتت إلى أن الإصابة انتقلت لابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات، وابنتها البالغة من العمر ست سنوات، مشيرة إلى أنها تحاول الخروج من الجو السلبي، وتناول الأدوية والفيتامينات بانتظام.

وأوضحت أنها خشيت من إجراء التحاليل لابنها وبنتها، حتى لا تنتقل العدوى أثناء التواجد خارج المنزل، متابعة أنها علمت بإصابتهم بعدما أُصيب ابنها بكحة قوية، وارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى تعافي ابنتها قليلًا بعد مرور يومين من الإصابة، ذاكرة أنها لا تستطيع إخراجهم من الحجر المنزلي؛ بسبب خوفها من انتقال العدوى إلى الأشخاص المحيطين.

وذكرت أنها تتناول الطعام في أطباق بلاستيكية وتعقم الأطباق والأكياس التي تضعها فيها من الداخل والخارج؛ للتأكد من القضاء على أي احتمالية لوجود «كوفيد - 19»، مؤكدة أنها تتابع الحالة الصحية مع الأطباء كل ساعة ونصف.

وتوجهت بنصيحة للمواطنين بالتزام الحرص الشديد وعدم التهاون في عدم ارتداء الكمامة بالأماكن المختلفة، منوهة أنها لا تعلم مصدر إصابتها بالفيروس، فضلًا عن اتخاذها كل الإجراءات الاحترازية.