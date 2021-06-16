وكالة الأدوية الإيطالية توافق على إعطاء البالغين مزيجا من اللقاحات المضادة لكورونا

وافقت وكالة الأدوية الإيطالية على إعطاء الأشخاص مزيجا من اللقاحات المختلفة المضادة لـ(كوفيد-19) بعد أن قررت الحكومة التوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم دون سن الستين عاما.

وتشير الوكالة إلى أنه يمكن للأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين تلقوا أول جرعة من (أسترازينيكا) على استعداد للحصول على لقاح فايزر أو مودرنا لجرعتهم الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في نسختها باللغة الإنجليزية الليلة الماضية.

وكانت إيطاليا قد توقفت عن إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن هم دون الستينيات بعد حدوث جلطات دموية لدى الشباب ووفاة امرأة تبلغ من العمر 18 عاما بعد إصابتها بها.

كانت السلطات الإيطالية قد أوصت بالفعل بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق الستينيات فقط، لكن هذا لم يكن حظرا صريحا وكانت العديد من المناطق تمنحه للشباب على أساس تطوعي.

ومع ذلك أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها وافقت على لقاح أسترازينيكا لجميع البالغين، موضحة أن الفوائد تفوق المخاطر.