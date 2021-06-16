تواصل الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة "ب. س"، المعروف إعلاميًا بـ"الطبيب المتحرش بالرجال"؛ لاتهامه بهتك عرض 4 رجال بالقوة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة مجري التحقيقات؛ وسؤاله حول تحرياته التى أجراها، وضم صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهما عباس أبو الحسن وأحمد متولي لأوراق القضية.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.

وتلقت النيابة بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، فاستمعت إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

وبإلقاء القبض عليه يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي استجوبته النيابة العامة وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.