بريطانيا تجبر طواقم الرعاية المنزلية على الحصول على لقاحات كورونا

طلبت السلطات من طواقم الرعاية المنزلية في إنجلترا الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 وإما المخاطرة بفقدان وظائفهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم في بيان إن التشريع الجديد سيتطلب تطعيم العاملين في دور الرعاية المعتمدة من لجنة جودة الرعاية بشكل كامل بجرعتين اعتبارا من أكتوبر.



وأضافت أن الإجراء لا ينطبق على المعفيين طبيا ويخضع لموافقة البرلمان.



وستكون هناك أيضًا فترة سماح مدتها 16 أسبوعا. يشار إلى أن هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يجعل فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 إلزامية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى معارضة.