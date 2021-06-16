إصابة 12 شخص في حادث أتوبيس بالشرقية

أصيب 12 عامل، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب أتوبيس خاص بنقل عمال إحدى الشركات أمام الكلية الجوية بمركز بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول 12 عامل مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين إصابة العمال إثر انقلاب أتوبيس خاص بنقل عمال إحدى الشركات أمام الكلية الجوية بمركز بلبيس، حيث تم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة قبل تحويلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.