اعتاد أهالي التبت الذين يعيشون على ارتفاع مئات الكيلومترات، على أنشطة بسيطة من الرعى والزراعة فى حياتهم اليومية، لكن خطة للحكومة الصينية تهدف لدمج التبتيين وتحييد ثقافتهم، غيرت الحياة اليومية للكثيرين من الأنشطة التقليدية للعمل بالمجال الفندقى؛ ما أثار جدلا عن نتيجة تلك الخطة بين إنعاش مستوى المعيشة والتأثير على الثقافة التبتية وتغييبها.

تقول بيما، إحدى سكان قرية تاشغانج قرب الحدود الهندية المتنازع عليها، في حديثها لـ"فرانس برس"، إن الحكومة الصينية شجعتها وأسرتها على تبني نظام حياة مختلف، وتحويل منزلهم لفندق؛ يهدف إلى استضافة السائحين الصينيين، إذ زار مدينة ناينترى التى تضم القرية العام الماضى 8 ملايين سائح صيني.

وبحسب مسؤولين صينيين لـ"فرانس برس"، فإن القرية تضم 51 فندقا مملوكا للأهالى، بينما تقول تشان تيانتان، مسؤولة بالحزب الحاكم، إن 80% من أهالى تاشغانج، تم تعليمهم اللغة الماندرينية للتواصل مع السائحين الصينيين، كما تم إدخالهم دورات مختلفة تعزز انتمائهم للصين.

ويقول روبرت بارنيت، البروفيسور بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن، إن ما تفعله الصين فى التبت من خطة سياحية يهدف لتسليع ثقافة التبتيين واستئناسهم لاتباع سياسات الحزب الحاكم، بجانب كون دخول 35 مليون سائح صينى للتبت، التى بالكاد يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين يمثل خطرا على بقاء الثقافة التبتية.

يذكر أن مدينة ناينترى التبتية تعد منطقة للسياحة الأجنبية من قبل الحكومة الصينية، ولكن وجود قيود على دخول الحاملين لجوازات سفر أجنبية، للتبت، قلل عدد السائحين الأجانب، إذ زار التبت خلال العام الماضى قرابة ربع مليون سائح أجنبى فقط.