زامبيا تغلق المدارس وسط ارتفاع الإصابات جراء الموجة الثالثة لكورونا

قال أمين مجلس الوزراء في زامبيا سيمون ميتي، اليوم الأربعاء، إن بلاده أغلقت المدارس حيث ضربت موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي بقارة إفريقيا، مما أدى إلى بلوغ نظام الرعاية الصحية إلى أقصى طاقته الاستيعابية.

وقال ميتي في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي إن الحكومة ستراجع الإغلاق بعد 21 يوما، بناء على كيفية تطور وضع الجائحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأمرت الحكومة الجامعات والكليات باستخدام الإنترنت في المحاضرات لمدة شهر بينما قصرت التجمعات على 50 شخصا بحد أقصى، وبات وضع أقنعة الوجه في الأماكن العامة إلزاميا، ويمكن للمطاعم أن تعمل على أن تقدم الوجبات السريعة لتناولها خارج المطعم. وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ غدا الخميس.

وسجلت البلاد 3026 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الأربعاء بمعدل اختبار إيجابي بنسبة 23 %، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات 118 ألفا و 850 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 1492 حالة.