لاعبة التنس الهولندية كيكي بريتنز تعلن اعتزالها

قررت لاعبة التنس الهولندية كيكي بريتنز، اعتزال اللعبة بنهاية موسم جولة لاعبي التنس المحترفين، وذلك في عمر 29 عاما.

وكشفت بريتنز في مؤتمر إعلامي، اليوم الأربعاء، عن معاناتها مع فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى إصابة مزمنة في وتر العرقوب، مما دفعها لفتح فصل جديد في حياتها.

كانت بريتنز قد فازت بعشر بطولات فردية و20 بطولة زوجية، كما وصلت إلى أعلى تصنيف لها خلال مسيرتها وهو المركز الرابع منذ عامين.

وبدأت لاعبة التنس الهولندية المصنفة رقم 20 عالميا في الوقت الحالي، مسيرتها المميزة في بطولات "جراند سلام" من خلال نسخة عام 2016 من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بعد وصولها إلى الدور قبل النهائي وقتها.

كانت بريتنز قد خرجت من نسخة العام الحالي من "رولان جاروس" بعد خسارتها أمام السلوفينية بولونا هيركوج، لتتخذ قرار الابتعاد هذا العام عقب خروجها من البطولة المقامة في العاصمة الفرنسية.