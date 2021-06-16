مصادر يابانية: غدا اجتماع لفريق عمل مكافحة كورونا لرفع حالة لطوارئ

أكدت مصادر يابانية مطلعة أن الحكومة ستعقد اجتماعًا لفريق عمل مكافحة كورونا، غدا /الخميس/، حيث يُرجح أن ترفع حالة الطوارئ بداية من /الأحد/ القادم.

وتدرس الحكومة اليابانية المضي قدمًا في اقتراح يحد من مشاركة الجماهير في الأحداث الكبيرة خلال الفترة بين شهري يوليو وأغسطس القادمين عند 10 ألاف متفرج أو 50٪ من سعة المكان، أيهما أصغر، في حال قررت البلاد رفع حالة الطوارئ الحالية وغيرها من تدابير احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأشارت المصادر إلى أنه في مثل هذه الحالات، سيظل عدد الحضور في الأحداث والفعاليات الكبيرة مثل الألعاب الرياضية والحفلات الموسيقية بحد أقصى 5 ألاف شخص، أما بالنسبة إلى الاستاد الوطني بالعاصمة - وهو مكان حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، والذي يبلغ سعته 68 ألف شخص- سوف يُحتمل أن يستقبل فقط 34 ألف متفرج.

ولفتت إلى تأكيد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأن الحد الأقصى لعدد المتفرجين في الأولمبياد سيتم تحديده وفقًا لقيود الحكومة على عدد الحاضرين في الأحداث الكبرى، غير أن تفاصيل القرار المُنتظر تظل عرضة للتغيير، اعتمادًا على المناقشات التي ستدور في اجتماع اللجنة الفرعية المقرر بعد ساعات، حيث نصح العديد من خبراء الصحة بعدم إقامة المباريات بحضور المتفرجين.

يشار إلى أن حزب سياسي إقليمي تابع لحاكمة طوكيو يوريكو كويكي، أوصى أمس بأن تقام الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية هذا الصيف بدون جمهور بسبب مخاوف من تفشي الإصابة بفيروس كورونا.