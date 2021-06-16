 المغرب يضيف السعودية إلى «قائمة دول الحجر الصحي» - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يونيو 2021 9:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

المغرب يضيف السعودية إلى «قائمة دول الحجر الصحي»

علم السعودية
علم السعودية
رويترز
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 8:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 8:01 ص

أضافت وزارة الخارجية المغربية، في تحديث جديد، السعودية إلى القائمة "ب" التي تضم دولا تعرف انتشار سلالات كورونا المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.

ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في القائمة "ب"، تقديم اختبار PCR سلبي عند دخولهم الأراضي المغربية، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

ولم تكن السعودية ضمن القائمة "ب" عندما أعلنت السلطات المغربية لأول مرة عن قرار الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول.

وتضم القائمة "ب" دولا عربية أخرى هي الجزائر، والبحرين، والإمارات، والعراق، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك