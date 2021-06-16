الحكومة توافق على مد فترة إقامة معرض ملوك الشمس بالتشيك لـ3 أشهر أخرى

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه ليوم الأربعاء، على تمديد فترة إقامة معرض "ملوك الشمس" المقام حاليا بمدينة براغ بجمهورية التشيك، لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهى في 30 سبتمبر 2021، وذلك بخلاف فترة التغليف والنقل والشحن على أن يتم عودة القطع الأثرية بحد أقصي يوم 20 أكتوبر 2021.

وأحاط الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة فتح المعرض المقام حاليا بمدينة براغ بجمهورية التشيك أمام الجمهور منذ 4 مايو 2021، بعد أن تم إغلاقه منذ 27/12/2020 تنفيذا لقرار الحكومة التشيكية كإجراء احترازي لانتشار فيروس كورونا.