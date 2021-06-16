الممثل النيوزيلندي راسل كرو يرغب في إقامة استوديو سينمائي كبير في أستراليا التي يعيش فيها

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يرغب الممثل النيوزيلندي راسل كرو في إقامة استوديو سينمائي كبير في استراليا التي يعيش فيها.

وجاء في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار مدينة كوفس هاربر بشرق استراليا كموقع لإقامة الاستوديو، حيث تقع بين سيدني ومنطقة جولد كوست الشهيرة.

ويعيش كرو بالقرب من المدينة الساحلية.

ونقلت شبكة ايه بي سي عن كرو القول "لأعوام، كنت أفكر في الكيفية التي يمكنني بها أن ادمج مكان معيشتي وعملي".

ويشار إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا، أصبحت استراليا موقع شهير لتصوير الأفلام من أنحاء العالم، وذلك بسبب نجاحها في السيطرة على الفيروس.

ولم يتضح بعد متى سيتم البدء في بناء استوديو كرو .

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء الاستوديو 438 مليون دولار استرالي (337 مليون دولار أمريكي).