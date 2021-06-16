باكستان: تسجيل 1038 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة

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أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 944 ألفا و65 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 ألفا و828 حالة، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 2016 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 882 ألفا و332.

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي حالات الإصابة النشطة في مختلف أنحاء البلاد 39 ألفا و905 حالات .