وزير الصحة الألماني يؤيد استمرار الارتداء الإجباري للكمامات في الحصص الدراسية

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، عن تأييده لاستمرار الارتداء الإجباري للكمامات خلال الحصص الدراسية.



وفي أعقاب مشاورات مع وزراء الصحة بالولايات الألمانية في ميونخ، قال الوزير الذي ينتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن لديه "تفهما كبيرا" للولايات التي تعتزم توفير هذا القدر من السلامة حتى العطلة الصيفية، على الأقل.



وسيجري وزراء الثقافة والتعليم مشاورات حول ما سيتم القيام به بعد العطلة الصيفية وذلك في ضوء تطور وضع الجائحة والتطعيمات.



وتابع شبان بالقول إن العديد من الأشخاص يتواجدون داخل المدارس في قاعة مغلقة بطبيعة الحال، حتى وإن امكن فتح النوافذ.



واعترف شبان بأن الكمامات مزعجة لكنها إجراء بسيط يمكن احتماله، مقارنة بكل الوسائل الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال ارتداء جميع الموجودين في قاعة ما الكمامات، فإن هذا يوفر قدرا كبيرا من السلامة والحماية.



ونوه شبان إلى أنه لا يوجد تطعيمات للأطفال أقل من 12 عاما، وقد تم إتاحة اللقاح توا للأطفال اعتبارا من سن 12 عاما، لكن هذه الخطوة لا تزال قيد التقييم.