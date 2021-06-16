الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية بالمنوفية في إطار مبادرة حياة كريمة

وجهت وزارة الداخلية، قوافل "خدمية، وإنسانية"، استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظة المنوفية؛ لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان؛ لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك في قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.