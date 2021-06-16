 عضو مفاوضات سد النهضة: محددات اتفاقية واشنطن تصل إلى درجة التحكيم الدولي - بوابة الشروق
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عضو مفاوضات سد النهضة: محددات اتفاقية واشنطن تصل إلى درجة التحكيم الدولي

سد النهضة
سد النهضة
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 10:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 10:31 م

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن الجانب الإثيوبي يضع العديد من العراقيل، موضحًا أنه يتحدث عن أشياء لا علاقة لها بالملف حال رغبته في إفشال موضوع التفاوض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن الطرف الإثيوبي يشير إلى أنه دولة مستقلة ذات سيادة، عند الرغبة في تحديد الأذى لسد النهضة والتفاوض حوله.

وذكر أن إثيوبيا تحدثت عن مشروعات مستقبلية يجب إدراجها في الاتفاق قرب المراحل الأخيرة من المفاوضات، مؤكدًا أنه أمر مرفوض، وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين الأطراف الثلاث.

وأوضح أن مفاوضات واشنطن المنعقدة خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى فبراير لعام 2020، الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى اتفاق، قائلًا إنها شهدت عقد نحو 12 اجتماعًا.

وأرجع نجاح تلك المفاوضات إلى وجود مراقب على دراية وفهم استمع لجميع الأطراف، متابعًا: «كل طرف أعطى حجته وتم الوصول إلى حلول وسطية وتمت الصياغة وتبقى التوقيع».

وأشار إلى أن اتفاقية واشنطن تضمنت آلية محكمة في حالة الخلاف أو عدم تنفيذ أحد البنود، موضحًا أن المحددات تتدرج بدءًا من اجتماع لجنة ثم اجتماع وزاري ثم التحكيم الدولي.

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