محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ" الصناعية بمدينة نجع حمادي، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.

واستهل محافظ قنا، زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد 13 مجمعا صناعيا، ووجه بإنشائهما الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتطورة.

وأوضح محافظ قنا، أن المجمع مقام على مساحة 71 فدانا، و يشمل 28 هنجرا تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و450 م2 بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة.

وأضاف أن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية، كما أنه يضم عدد من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هي مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد.

ووجه الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم، كما أعطى تعليماته بسرعة الانتهاء من زراعة المناطق الخضراء داخل المجمع لإضفاء لمسة جمالية على المشروع.