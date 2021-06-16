القباج: زيادة المبالغ التي تحصل عليها الرائدات الاجتماعيات مع حدوث نتائج واضحة وتغيير حقيقي في الوعي



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الاقتصاد قدر المستطاع، مؤكدة أن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى القوة والصلابة.



وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الأمر يحتاج حنكة في التعامل مع الموازنة المالية، معلقة: «نشفق على وزير المالية لما عليه من ضغوط، وبنحاول ناخد منه ونساعده»، وفقًا لتعبيرها.



وأكدت وزيرة التضامن أن مصر لن تترك أحدًا خلف الركب أبدًا، مؤكدة أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجودة حال حدوث أزمة للتعامل معها.



وعن قرار زيادة المبالغ التي تتقاضاها الرائدات الاجتماعيات، ذكرت أن الرئيس وجه بمضاعفة المبلغ 3 مرات ليرتفع من 300 جنيه إلى 900 جنيه، موضحة أن الرائدة تحصل على مقابل نظير ملء الاستمارات.



وتوقعت زيادة المبالغ التي تحصل عليها الرائدات مع حدوث نتائج واضحة وتغيير حقيقي في الوعي، مضيفة: «مسؤوليتنا تغيير الوعي المصري بشكل إيجابي، ومتأكدة أن الرئيس لن يتأخر لحظة في زيادة مواردهم لكن يشوف نتائج على الأرض».



ولفتت «القباج»، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وافقت على التأمين الصحي للرائدات الاجتماعيات، قائلة إن التضامن تعمل على ملف التأمين الاجتماعي لهن.