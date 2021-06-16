بريطانيا: اشتباك لفظي بين جونسون ورئيس العمال بسبب تأجيل إعادة فتح البلاد بعد كورونا

اشتبك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس حزب العمال كير ستارمر، لفظياً، في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، بشأن تأجيل إعادة فتح البلاد وإنهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا أو كوفيد-19 لمدة أربعة أسابيع في إنجلترا حتى 19 يوليو القادم.

وخلال جلسة عاصفة في مجلس العموم اليوم لأسئلة رئيس الوزراء، قال زعيم حزب العمال إن تردد رئيس الوزراء قد أفسد الأمر بقدر ما وأدى إلى إلغاء رفع الحظر بتاريخ 21 يونيو ليصبح 19 يوليو القادم.

وبحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، يأتي ذلك في الوقت الذي أجبر فيه النقص في لقاحات كوفيد هيئة الخدمات الصحية الوطنية على إبطاء طرح اللقاحات على الرغم من أن رئيس الوزراء قال إن التأخير لمدة أربعة أسابيع لإعادة الافتتاح الكامل كان للسماح للبرنامج بتصعيد أصحاب السن الأصغر للحصول على اللقاح.

وتم إعطاء 1.2 مليون جرعة أولى فقط في الأسبوع الماضي، مقارنة بأكثر من ثلاثة ملايين في الأسبوع عند بداية برنامج التطعيم.

وقال رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية - أمس - إن هناك إمدادات محدودة من لقاح فايزر، وهو اللقاح الرئيسي المقدم للجميع دون سن الأربعين.

ومن المعروف أن مسؤولي الصحة في لندن طلبوا 367 ألف جرعة إضافية من لقاحي فايزر ومودرنا.