محافظ مطروح يتفقد مشروع الصندوق الهاشمي لتنمية المراعي بالمملكة الأردنية

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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بزيارة عددا من المشروعات المنفذة بالأردن ومنها الصندوق الهاشمي لتنمية المراعي والذي يسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة للمراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين والمساهمة في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة بالأردن.

وأكد مدير الصندوق الهاشمي لمحافظ مطروح خلال جولته، أن الصندوق يقدم شتلات المراعي للمربيين وأيضا قروض دوارة للأعلاف وكذالك قروض دواره لمشروعات المرأة والتي بلغت حوالي ٥ مليون دولار.

جاء ذلك خلال فعاليات برنامج محافظ مطروح، وزيارتة لدولة الأردن من خلال برنامج تبادل الخبرات ضمن مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، والذى يضم عددا من مربي الثروة الحيوانية والباحثين والمتخصصين في شؤون المراعى والثروة النباتية بمطروح.

في نفس الوقت قام الوفد المصري، بزيارة محمية بني هاشم والتعرف على نظم إدارة المراعي بهذه المحمية وكذلك زيارة الحديقة الملكية والتي تقع على مساحه ٤٠٠ فدان.