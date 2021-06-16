مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي يواصل عقد امتحانات دورات أساسيات التحول الرقمي

يواصل مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادي الجديد، عقد امتحانات دورات أساسيات التحول الرقمي داخل معامل التدريب بالمركز بعد توقف دام لثلاث أشهر، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إن تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتلائم مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات لتفعيل منظومة التدريب على أساسيات التحول الرقمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بدأت في تفعيل منظومة التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا، وذلك تماشيا مع استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي ورفع كفاءة السادة اعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا مما ينعكس على جودة البحث العلمي في الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبدالعظيم مدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، إن التدريب لأعضاء هيئة التدريس يشمل تدريب "مدرس، وأستاذ مساعد"؛ للترقية للدرجة الأعلى، على أن يتم التدريب على 3 دورات في كل درجة علمية والمركز أتاح استمارات تسجيل رقمية تسهيلا على السادة أعضاء هيئة التدريس.

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