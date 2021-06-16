فلسطين تبحث مع أونروا ويونيسيف سبل تحسين الجوانب الحياتية بالمخيمات

بحث رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، مع مديرة العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" غوين لويس، وممثلة منظمة يونيسيف في فلسطين لوتشيا إلمي وإتونا إكول، سبل التعاون لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي للمخيمات، وتحسين الجوانب الحياتية فيها، لا سيما أن جزءا منها يفتقر إلى العديد من الخدمات.

وأطلع غنيم ضيفتيه خلال اللقاء، الذي عقد برام الله، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ، على نتائج جولته في قطاع غزة، التي شملت كافة المحافظات، ورصدت الأضرار التي لحقت بالمياه والصرف الصحي والاحتياجات العاجلة نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتي تتطلب التدخل الفوري لعودة العمل بهذا المرفق كما كان عليه سابقا.

وأكد الطرفان أهمية التعاون المشترك؛ لتحديد الأولويات اللازمة لكافة المخيمات، فيما يخص البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وتحسين إدارة الخدمة.