الهند تنفي استخدام مصل العجل البقري في تصنيع لقاح كوفاكسين المضاد لكورونا

نفت وزارة الصحة الهندية، التقارير المتداولة حول استخدام مصل العجل البقري حديث الولادة في تصنيع لقاح كوفاكسين، الذي طورته الهند بالكامل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصل العجل البقري ليس من مكونات لقاح كوفاكسين، وهو أحد اللقاحات الثلاثة التي وافقت الهند على استخدامه للطوارئ وتم تطويره بالكامل من قبل شركة بهارات بيوتك الهندية.

وأشارت إلى أن مصل العجل البقري يستخدم طبيًا في نمو الخلايا الحية مثله مثل أمصال حيوانية أخرى تستخدم بجميع دول العالم للمساعدة في نمو خلايا حية جديدة تحمل التفاصيل الجينية للفيروس ومن ثم تستخدم بعد ذلك في إنتاج اللقاحات.

ولفتت إلى أن هذه التقنية الطبية في تصنيع اللقاحات تستخدم بالفعل في تصنيع لقاحات شلل الأطفال والإنفلونزا وغيرها، منوهة بأن هذه الخلايا الحيوانية يتم التخلص منها أثناء عملية نمو الخلايا المصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة أن تصنيع اللقاح يعتمد على الخلايا الميتة الناتجة عن هذه العملية وهي التي تدخل في عملية التصنيع النهائي للقاح وليس الخلايا الحية.