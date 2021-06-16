ليتوانيا تستدعي ممثل السفارة الروسية احتجاجا على انتهاك طائرات روسية لمجالها الجوي

استدعت وزارة الخارجية الليتوانية، اليوم الأربعاء، ممثل السفارة الروسية من أجل تقديم احتجاج على خلفية انتهاك طائرات روسية للمجال الجوي للبلاد.

وجاء في بيان الخارجية الليتوانية المنشور على موقعها الالكتروني: "في 16 يونيو، استدعت الخارجية الليتوانية ممثل السفارة الروسية من أجل الاحتجاج بشأن انتهاك المجال الجوي".

وأضاف البيان أن طائرتين عسكريتين روسيتين دخلتا - أمس - المجال الجوي الليتواني فوق بحر البلطيق بشكل غير قانوني، وطالبت ليتوانيا بتفسير الحادث الأخير واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".