إصابة اسلام عيسى بفيروس كورونا

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تعرض إسلام عيسى، لاعب بيراميدز، للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به إيجابية.

وشارك اسلام عيسى مع بيراميدز بالأمس أمام سموحة في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق السكندري بثلاثية نظيفة.

وشعر إسلام عيسى ببعض الإرهاق عقب مواجهة سموحة، وخضع اللاعب لمسحة طبية جاءت نتيجتها ايجابية، ويخضع حاليًا لإجراءات العزل المنزلي لحين تماثله للشفاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء يوم الأحد 20 يونيو الجاري على ستاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.