رئيس وزراء تايلاند: نعتزم فتح البلاد بالكامل في غضون 120 يوما

حدد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا هدفا؛ لإعادة فتح البلاد التي تعتمد على السياحة بالكامل في غضون 120 يومًا في محاولة لتخفيف المصاعب الاقتصادية عن شعبها.

ونقلت وكالة بلومبرج عن رئيس الوزراء قوله في خطاب متلفز، اليوم الأربعاء، "حصلت تايلاند على عقود توريد 105.5 مليون جرعة سيتم تسليمها هذا العام، مما يعجل بوصول الأمدادات".

وأضاف "تايلاند ستواصل السعي للحصول على مزيد من الإمدادات لعام 2022، الخطة الحالية هي إدارة حوالي 10 ملايين جرعة في الشهر اعتبارًا من الشهر المقبل"، موضحًا أنه بحلول أوائل أكتوبر، نهدف إلى الانتهاء من تلقيح 50 مليون شخص بجرعة أولى.