هنا جودة تتوج بلقب بطولة سلوفينيا المفتوحة لناشئات تنس الطاولة

توجت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطولة اليوم الأربعاء بلقب بطولة سلوفينيا المفتوحة تحت 15 سنةبنات.

وكان قد وجه الاتحاد الدولي لتنس الطولة دعوة لهنا جودة لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للمشاركة في معسكر بدولة سلوفينيا خلال الفترةمن 9 وحتى 13 يونيو الجاري لتكون أصغر لاعبة متواجدة بالمعسكر.

وكانت آخر مشاركات هنا جودة قبل هذه البطولة في ختام شهر مايو الماضي ببطولة تونس الدولية للناشئات تحت 15 عاماً والتي حققت بهاالميدالية الفضية بعد الخسارة في النهائي أمام منافستها من ويلز انا هيرسي، بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين، في المباراة التي جمعت بينهما،حيث جاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-6، 11-6، 16-18، 9-11، 11-8.

الجدير بالذكر أن هنا جودة هي أول لاعبة إفريقية تتصدر التصنيف الدولي لأنسات تنس الطاولة في مرحلة تحت 15 عاماً بالإضافة أنها تمكنتمن الحفاظ على مركزها طوال عام 2020 ووصفها الاتحاد الدولي بأنها بطلة العقد في أفريقيا .