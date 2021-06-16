هنا جودة تتوج بلقب بطولة سلوفينيا المفتوحة لناشئات تنس الطاولة

توجت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطولة اليوم الأربعاء بلقب بطولة سلوفينيا المفتوحة تحت 15 سنةبنات.
وكان قد وجه الاتحاد الدولي لتنس الطولة دعوة لهنا جودة لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للمشاركة في معسكر بدولة سلوفينيا خلال الفترةمن 9 وحتى 13 يونيو الجاري لتكون أصغر لاعبة متواجدة بالمعسكر.
وكانت آخر مشاركات هنا جودة قبل هذه البطولة في ختام شهر مايو الماضي ببطولة تونس الدولية للناشئات تحت 15 عاماً والتي حققت بهاالميدالية الفضية بعد الخسارة في النهائي أمام منافستها من ويلز انا هيرسي، بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين، في المباراة التي جمعت بينهما،حيث جاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-6، 11-6، 16-18، 9-11، 11-8.
الجدير بالذكر أن هنا جودة هي أول لاعبة إفريقية تتصدر التصنيف الدولي لأنسات تنس الطاولة في مرحلة تحت 15 عاماً بالإضافة أنها تمكنتمن الحفاظ على مركزها طوال عام 2020 ووصفها الاتحاد الدولي بأنها بطلة العقد في أفريقيا .