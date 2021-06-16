 طائرات روسية تنتهك المجال الجوي لإستونيا وليتوانيا - بوابة الشروق
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طائرات روسية تنتهك المجال الجوي لإستونيا وليتوانيا

الطيران الروسي
الطيران الروسي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 8:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 8:43 م
أعلنت إستونيا وليتوانيا إن طائرات روسية انتهكت المجال الجوي للدولتين.

وقالت القوات المسلحة في إستونيا اليوم الأربعاء إن طائرتين روسيتين، سوخوي "سو 35 اس"، دخلتا المجال الجوي للبلاد من دون إذن.

واستدعت وزارة الخارجية في الين القائم بالأعمال في السفارة الروسية، وسلمته مذكرة في هذا الشأن.

وتردد أن هذه هي المرة الرابعة التي تنتهك فيها طائرة روسية المجال الجوي لإستونيا هذا العام.

كما أعلنت ليتوانيا أن طائرتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد.

وتردد أن الواقعتين حدثنا في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

واستدعى وزير الخارجية الليتواني ممثلا للسفارة الروسية وسلمه مذكرة في هذا الشأن.

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