ردت الفنانة حنان مطاوع على الانتقادات التى وجهت من البعض على مسلسل "القاهرة كابول" والمتعلقة بأن العمل كان مثيرًا فى حلقاته الأولى وانتقل إلى مرحلة النصوص المباشرة خاصة فيما يتعلق بشخصية "عم حسن".

وقالت مطاوع فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON": "أنا أفضل دائمًا المعانى المستترة فى الفن، وبحب النوعية دى من الفن، بس مش لازم أقدم اللى بحبه بس، لازم أقدم كمان النوع اللى يمشى مع مرحلة بعينها".

تابعت الفنانة: "أعتقد أن وجهة نظر الكاتب عبد الرحيم كمال فى سرده للأحداث هو الإجابة على تساؤلات لشريحة من الناس تشعر بالحيرة أو أنها على وشك الانزلاق، مضيفة: "الحتة دى بتجاوب على تساؤلات الناس الحائرة التى أوشكت على الانزلاق لكن من وجه الانتقاد هو فوق هذه المرحلة وبالتالى وجه تلك الانتقادات، والشريحة دى عاوزة المعانى المستترة اللى أنا بحبها لكن المسلسل يخاطب الفئة البسيطة أكثر مش الناس اللى تجاوزت هذه المفاهيم وعاوزين حالة فنية معينة".



أكدت مطاوع أنها كلما شاهدت المسلسل تتابعه بشغف كونه أخر أعمالها ولازالت تعيش الشخصية، قائلة: "لسه مخرجتش من حالة منال، بس أنا فى العادى لا أحب مشاهدة أعمالى لكنى أضطر لفعل ذلك حتى أتعلم من أخطائى".



