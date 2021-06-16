ليبيا تتسلم دفعة ثانية من لقاحات «سبوتنيك V» الروسية ضد كورونا

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ذكرت وزارة الصحة الليبية أنها تسلمت دفعة جديدة من لقاحات "سبوتنيك V" الروسية ضد فيروس كورونا تتكون من 100 ألف جرعة.

وقالت الوزارة في بيان إنه جرى إيداع الشحنة، التي تحتوي على 100 ألف جرعة من اللقاح ووصلت عبر مطار معتيقة الدولي، بمخازن جهاز الإمداد الطبي في مدينة طرابلس".

وأضافت: "على نحو متصل، قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسحب عينات من الشحنة، لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة قبل الإفراج عنها واستخدامها".

وتسلمت ليبيا الدفعة الأولى من اللقاحات الروسية في أبريل 2021 شملت أيضا 100 ألف جرعة مع إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتركيز على السكان البالغين أكثر من 70 عاما.

وسجلت ليبيا البالغ عدد سكانها 6.7 مليون نسمة نحو 190 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 3166 وفاة.